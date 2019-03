Orbán vihjas, et europarlamendi valimistel radikaalidega ei liituta

«Euroopa Parlamendi valimiste lähenedes on kannatamatuse ja erutuse suurenemine mõistetav, aga vaja on hoida kainet pead,» ütles Orbán Ungari uudisteagentuurile MTI.

Fideszi hääletoruks peetav ajaleht Magyar Nemzet ärgitas täna erakonda EPP saadikurühmast lahkuma, et moodustada europarlamendis radikaalsem liit.

«Aeg on käes, et luua uus liit. Kuid uut liitu saab ainult luua, kui me saadame vana laiali,» kirjutas ajaleht ja nimetas läbirääkimisi EPP-ga alandavaks.