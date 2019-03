Kanada peaminister eitas kriminaalmenetlusse sekkumist

Tema valitsust on tabanud üha suuremaid mõõtmeid võttev skandaal, mis on toonud kaasa Wilson-Raybouldi ja eelarveminister Jane Philpotti tagasiastumise.

Nädala algul avaldatud arvamusküsitluse tulemused näitasid, et liberaalide toetus on langenud Trudeau valitsemisajal esmakordselt allapoole opositsiooniliste konservatiivide populaarsusest. Trudeau toetus on langenud 31 protsendile ning kõlavad peaministri tagasiastumise nõuded.