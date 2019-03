Stoltenberg: NATOga liitumine on soomlaste endi otsus

«Ma olen ettevaatlik argumenteerima, mida Soome peaks tegema. Seda võib kergesti tõlgendada surve avaldamisena, mida me ei tee,» lausus Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris ajakirjanikele.

NATO sõnum on olnud aastaid sama, nagu ka soomlaste suhtumine liitumisse. Viimaste küsitluste põhjal toetab NATOga liitumist 23 protsenti soomlastest ja 46 protsenti on vastu.

Soome on koos Rootsi, Austraalia, Jordaania ja Gruusiaga NATO partnerite hulgas ning saab tänu sellele osaleda koolitustes ja õppustel ning teabevahetuses.

Erinevalt liikmesriigist ei laiene aga talle NATO julgeolekutagatised.

«Partnerlus tähendab seda, et teile ei kehti ühised julgeolekutagatised. See on teie otsustada, kas te tahate välja jääda,» ütles Stoltenberg.

NATO arvestab riikide endi otsustega.

«Me arvame, et igal riigil on õigus valida oma tee. Kui nad otsustavad mitte liituda, austame me seda. Kui nad otsustavad soovida liikmesust, istume nendega koos maha ja kui nad vastavad NATO standarditele, on nad teretulnud,» lausus peasekretär.

Kliima soojenedes üha kesksemaks muutuv Arktika on tähtis nii NATO-le kui Soomele, ütles Stoltenberg ja lisas, et eesmärk on säilitada pingevaba põhi.

«Oleme näinud, kuidas Venemaa sõjalist kohalolu suurendab. Nad ehitavad taristut, mis neil oli külma sõja ajal. Me jälgime seda tähelepanelikult ja peame kindlustama, et NATO suudab tegutseda ka selles eriti raskes piirkonnas,» sõnas Norra ekspeaminister.

NATO peasekretäri oli naistepäeva puhul vestlusele kutsunud väike rühm alliansi tegemisi jälgivaid naisajakirjanikke.

Stoltenberg rõhutas, et rahu ei saa võtta enesestmõistetavana, selle säilitamine on NATO tähtsaim eesmärk.