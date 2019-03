Suurte meediaväljaannete kõrval õnnestus naisega rääkida ka vabakutselisel ajakirjanikul Mutlu Çiviroğlul. Viimane säutsus üleeile Twitteris, et kohtus Baghuzi lähedal burkasse riietunud naisega, kes ütles, et on pärit Soomest ja elas Baghuzis, kust ta pidi põgenema Ameerika Ühendriikide toetatud kurdivägede pealetungi tõttu.