USA avaldas valmisolekut konstruktiivseteks kõnelusteks Põhja-Koreaga

Palladino ei öelnud, kas Washington on olnud Pyongyangiga ühenduses Sohae või möödunud nädalal Vietnamis leppeta lõppenud tuumadesarmeerimiskõneluste teemal.

Veebileht ja CSIS on vaadelnud tegevust Sohae polügoonil erasatelliitide fotosid kasutades. Alates augustist sisuliselt seisakus olnud tegevus algas polügoonil veel enne USA presidendi Donald Trumpi ja Kimi eelmise nädala tippkohtumist.

Raketipolügooni uuesti töökorda seadmine on väljakutse tuumakõnelustele USA-ga, mille saatus on pärast 27.-28. veebruari Hanoi tippkohtumist küsimärgi all.