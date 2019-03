Kohus mõistis Trumpi endise kampaaniajuhi 47 kuuks vangi

Tegemist on rangeima karistusega, mis eriprokurör Robert Muelleri Venemaa-juurdlusega seoses presidendi liitlasele on määratud, kuid märkimisväärselt leebem oodatust.

Süüdistajate sõnul kasutas Manafort offshore pangakontosid Küprosel, et peita enam kui 55 miljonit Ukraina poliitikutelt saadud dollarit maksuametnike eest.

Ta on üks kuuest endisest Trumpi kaastöötajast ja tippnõunikust, kes on saanud süüdistuse Muelleri meeskonnalt, kelle juurdlus Moskva võimalikust sekkumisest 2016. aasta valimistesse ja kokkumängust Trumpi kampaaniameeskonnaga on ilmselt lõpusirgel.