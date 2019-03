Tervishoiureform kukutas Soome valitsuse

Niinistö palus Sipilä valitsusel jätkata valitsuse kohustuste täitmist kuni 14. aprilli parlamendivalimisteni.

Valitsus astub tagasi pikalt kestnud vaidluste ja erimeelsuste tõttu seoses ebapopulaarse sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reformiga, mis oli Sipilä valitsuskoalitsiooni üks kesksetest küsimustest.

Täpsema ülevaate andis Sipilä umbes tund aega pärast otsusest teavitamist aset leidnud pressikonverentsil. Seal teatas peaminister oma avalduses, et reformi valmistati ette pika aja jooksul ja vajadus selle järgi pole kuskile kadunud.

Juha Sipilä eilsel pressikonverentsil Tallinnas. FOTO: Eero Vabamägi / Postimees/Scanpix

Sipilä rõhutas, et Soome peab suutma reformi tulevikus läbi viia ning peaministri sõnul on tal kahju töökatest ametnikest, kes on reformi nimel pingutanud.

«Seda (seadust) on Soomes ette valmistatud paarkümmend aastat. See on oluline Soome inimeste võrdsuse tagamiseks, aga ka riigi majandusele,» lausus ta.

«Viimaste päevade pilt Eduskunnas pani mind küsima, kas meil on aega sellega edasi liikuda. Võimalusi pole. See on mulle suur pettumus. Aega muudatuste ega otsuste tegemiseks pole,» sõnas peaminister, viidates sellele, et reformiga lõpule jõudmine pole enne 14. aprillil toimuvaid valimisi võimalik.

«80% valitsuse tööst ja projektidest sai valimis, kuid üks viiendik ei saanud valmis. Olen põhimõtete mees ja võtan vastutuse. See on vastutus asjade eest, mis jäid tegemata,» võttis Sipilä oma otsuse kokku.

«Vastutus on kõigil parlamendi liikmetel: nii selle seaduse ehitajad kui vastased. Nüüd on aeg uusi valikud esitleda. Olen valmis kutsuma parteide esindajad laua äärde, et arutada, kuidas edasi liikuda.»

Pääministeri Juha Sipilä pyytää hallituksen eroa tasavallan presidentiltä tänään Mäntyniemessä klo 10. Sen jälkeen pääministeri pitää tiedotustilaisuuden Kesärannassa noin klo 10.45. Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä osoitteessa https://t.co/z75pEuNh0t. — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) March 8, 2019

YLE teatas, et Sipilä valitsuse sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reform jooksis karile ning valitsuse lammutas see, et reformi puudutavad küsimused ei saanud piisavat heakskiitu parlamendi põhiseaduskomisjonis.

Sote rakendamisega sooviti, et piirkondlikud omavalitsused võtaksid sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise munitsipaalvõimudelt üle. See oleks tähendanud erasektori rolli suurenemist.

Täna hommikul selgus, et valitsuse sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reformikava ei teostu enne 14. aprillil toimuvaid valimisi, sest parlamendi põhiseaduskomisjon lõpetas maakondade ülesandeid määravate eelnõude koostamise. Maakonnaseaduste muutmise pakett on seotud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reformiplaaniga. Kui esimene jääb katki, siis jääb katki ka teine.