Õhuvägi sai kätte esimese kahest USA kingitud transpordilennukist

Lennuk M-28 on toodetud Poolas ja see on Nõukogude Liidu lennuki An-28 analoog. USA õhujõududes on lennuki nimetus C-145A ja seda kasutatakse peamiselt erioperatsioonide toetamiseks. Lennuk on kasutusel nii Poola õhuväes kui ka mereväes, kus seda kasutatakse muuhulgas merepatrulliks. Samuti rendib Saksa Bundeswehr kahte lennukit langevarjurite koolitamiseks.