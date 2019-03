Debatt Saksamaal: kas kristlikke demokraate võiks juhtida moslem?

Konservatiivse Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) Liidupäeva fraktsiooni juhilt Ralph Brinkhausilt küsiti väljaande Idea poolt, kas moslemiusuline kandidaat võiks 2030. aastal erakonda juhtida ja kantsleriks tõusta. Brinkhaus vastas: «Miks mitte? Kui ta on hea poliitik, kes esindab meie väärtusi ja poliitilisi vaateid.»

Ralph Brinkhaus. FOTO: Emmanuele Contini / imago/Scanpix

Intervjuu leidis aset juba veebruari lõpus, aga suurem torm kerkis üles pärast seda, kui Saksa suurim päevaleht Bild sellest kolmapäeval kirjutas.

Mitmed CDU poliitikud ütlesid Bildile, et ei nõustu Brinkhausi mõtetega. Näiteks Elisabeth Motschmann lausus: «Islami väärtused on meie omadest väga erinevad. Näiteks kui me räägime meeste ja naiste võrdsetest õigustest.»

Brinkhaus ütles Ideale, et juhioskuste hindamisel on inimese väärtushinnangud religioonist olulisemad. «CDU ei ole religioosne kogukond - see eristab meid katoliku kirikust.»

Mõned CDU poliitikud usuvad, et erakonna nime (Kristlik-Demokraatlik Liit) tuleb tõsiselt võtta. Parlamendisaadik Eberhard Gienger arvab, et hoolimata erakondlikust kuuluvusest ei tohiks Saksamaa kantsleriks kunagi saada moslem. «Moslemist kantsleri valimine tähendaks, et moslemid moodustaksid Saksamaal enamuse. Asjad ei ole nii,» sõnas ta.

Samas otsustasid mõned CDU parlamendisaadikud ka Brinkhausi toetada. Näiteks moslemist CDU liige Serap Güler väitis Twitteris, et Brinkhausi seisukohaga mitte nõustuvad inimesed ei peaks kuuluma peavooluparteisse ega ka teistesse erakondadesse, kus põhiseadust tõsiselt võetakse.

Schleswig-Holsteini liidumaa haridusminister Karin Prien ütles samuti, et ei näe mingit põhjendust sellele, miks parteijuhi või kantsleri ametikohal peaks kristlus eelduseks olema.