Tšehhi Trump võlus Donald Trumpi

«30 aastat on möödunud sametrevolutsioonist, millega Tšehhi vabaks ja demokraatlikuks sai. Tšehhi inimesed on loomingulised, uuendusmeelsed ja suurepärased inimesed...piiramatu potentsiaaliga. Meie kahepoolsed suhted kasvavad, meie investorid investeerivad USAsse ja on juba praeguseks loonud tuhandeid töökohti,» ütles kunagine Tšehhoslovakkia Kommunistliku Partei liige Babiš Trumpile.

«Härra president, ma vaatasin teie kõnet olukorrast riigis ja mõistan täielikult teie plaani Ameerika taas suureks muuta. Mul oli sarnane plaan Tšehhi taas suureks muuta,» väitis Babiš, viidates Trumpi kampaanialoosungile «Make America Great Again» (Teeme Ameerika taas suureks).

Vastuseks ütles Trump häid asju Tšehhi kohta ning nimetas sealset rahvast tugevaks. Ta tõi välja, et kaks riiki teevad koostööd küberturvalisuse osas, viidates tõenäoliselt sellele, et Tšehhi järgis hiljuti USA eeskuju ning edastas hoiatuse Hiina ettevõtete Huawei ja ZTE toodete kasutamise osas.

«Tšehhil läheb väga, väga hästi nii majanduslikult kui kõigis teistes valdkondades,» väitis Trump. «See on alati olnud turvaline riik. Tugev sõjavägi. Tugevad inimesed. Tšehhi ja USA vahel on väga head suhted. Me teeme palju kaubandust,» väitis Trump.

Vasakult: Melania Trump, Donald Trump, Andrej Babiš ja Monika Babišova. FOTO: Alex Edelman/Pool via CNP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Tšehhi Donald Trump

Babiši jaoks oli tegu päevaga, mil ta kohtus tõenäoliselt oma iidoliga. Ta on kodumaal saanud hüüdnimeks Tšehhi Donald Trump, peamiselt seetõttu, et tegu on sisserännet vihkava miljardäriga.

Newsweek kirjutab aga, et kahel mehel on peale varanduse, populismi ja migrantide vihkamise veel palju ühist. Nimelt on Babiš sarnaselt Trumpile mitmete kuritegude eest uurimise all.

Hetkel uuritakse, kas Babiš pani toime finantspettuse, et saada oma äriimpeeriumile Euroopa Liidu toetusi. Trumpi pikaaegne advokaat Michael Cohen tunnistas eelmisel nädalal kongressis, et Trump edastas korduvalt kindlustusfirmadele valeinfot, et rahalist kasu saada.

Rahvas on Tšehhi peaministri vastu tänavatele tulnud, sest paljude hinnangul takistab valitsusjuht õigusemõistmist. Eriti ekstreemne lugu on seotud Babiši pojaga, kelle sõnul lasi peaminister ta Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel röövida, et poeg uurijatest eemal hoida. Babiš väitis, et lapsel on skisofreenia ja see oli põhjuseks, miks ta niimoodi väitis.