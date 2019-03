Itaalia tähistas naistepäeva seksistliku brošüüriga

Erinevad ELi liikmesriikide meediaväljaanded aga juhtisid tähelepanu naiste ebaproportsionaalsele esindatusele juhtivatel ametikohtadel. Prantsuse väljaanne Le Figaro kirjutas, et naistel on võrreldes meestega piiratum võimalus karjääriredelil areneda ja mida rohkem uurida juhtivaid ametikohti, seda vähem leiab sealt naisi. See aga viitab soolisele ebavõrdsusele ühiskonnas.