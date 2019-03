ISISe viimasest tugipunktist on põgenikelaagrisse jõudnud kümneid tuhandeid inimesi

Baghuzi linnast põgenenud inimesed on massiliselt al-Holi põgenikelaagrisse voorinud. Ainuüksi selle nädala teisipäevast neljapäevani saabus juurde 5200 inimest, teatas ÜRO.

«Al-Holi laagri mahutavus on märkimisväärselt ületatud, sest praegusel hetkel viibib seal üle 62 000 inimese. Rohkem kui 90 protsenti uutest saabujatest on naised ja lapsed. Enamuse laagris viibijatest moodustavad lapsed, 23 protsenti on alla 12-aastased ja 12 protsenti alla viieaastased,» teatas ÜRO oma raportis.