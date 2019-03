Priit Sibul: kui Reformierakond nii jätkab, siis ta ei taha koalitsioonis osaleda

Priit Sibul kinnitas, et Isamaa ei ole veel ei Keskerakonna ega Reformierakonnaga kõnelusi alustanud. «Aga selle parlamendi jaotuse puhul tundub küll, et Isamaal on võimalus koalitsioonis olla,» usub ta.

Sarnaselt Keskerakonnale kritiseerib ka Sibul Reformierakonna eelarvepoliitika muutuste ideed.

«Selge see, et kui tahta valimislubadusi mingil kujul realiseerida, siis Reformierakonna poolt räägitud tulumaksu teema.. Sellega on väga keeruline nõustuda, sest siis muude ideede realiseerimiseks enam vahendeid ei ole,» sõnas Sibul.

Tema sõnul teab ju võimalikku eelarvepoliitikat ka Reformierakond ning kõik saavad aru, et kui tahta tegutseda eelarve piirides, siis ideesid ei ole võimalik realiseerida sellisel kujul nagu valimistel on välja käidud.