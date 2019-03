Uued Vene tankid üllatavad «lisavarustusega»

Uuele T-14 Armata tankile on sisse ehitatud tualettruum, mis tähendab, et meeskonnaliikmed ei pea ohtlikes piirkondades enda kergendamiseks tankist välja ronima, vaid saavad asjad ära ajada sõjamasina sees. See omakorda tähendab, et meeskonnal on võimalik täita pikki lahingülesandeid ilma tankist väljumata.

Tualetid on aga Armata tankide juures kõigest lisavarustuseks. Tegu on uue põlvkonna masinatega, mis on varustatud 125 mm kahuri ning kaugjuhitavate 12,7 mm ja 7,62 mm kaliibriga kuulipildujatega. Samuti on tanki torn mehitamata. Vastase tule all on võimalik aktiveerida aktiivkaitsesüsteem, mis suudab hävitada tanki suunas tulistatud rakette.