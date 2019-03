Olen ka ise kunagi Helmega stuudiointervjuud teinud ja teadsin, et tal on suurepärane vene keel, et ta on Moskvas töötanud ja üldiselt oskab venelastega normaalselt läbi saada, samas mäletasin, kuidas enne kohalikke valimisi ta järsku «unustas» vene keele ära. Ja nüüd siis selline fantastiline etendus, et tegelikult venelased on eraldi tsivilisatsioon ning tema mõistab meid kõige paremini!