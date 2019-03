Venezuelas jätkub ulatuslik elektrikatkestus

Tegemist on juba praegu läbi aegade kõige ulatuslikuma voolukatkestusega riigis.

Mitmetes haiglates valitseb tunnistajate sõnul kaos ja arstid üritavad raskelt haigeid siirdada hoonetesse, kus on parem voolu tagavarasüsteem.

President Nicolás Maduro nimetas juhtunut USA ja paremäärmuslaste sabotaažiks ja ütles, et töö ja koolitundide ärajätmise otsusega püütakse lihtsustada elektrivarustuse taastamist.

Venezuela asepresident Delcy Rodriguezi sõnul on riik samuti sattunud paremäärmuslastest opositsiooni sabotaaži ohvriks. Rodriguezi kinnitusel on tegemist opositsiooni väärastunud vandenõuga, millega tahetakse Maduro kukutada ja oma osa on siin ka Ühendriikidel ning eriti senaator Marco Rubio "mädastel käppadel".