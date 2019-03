Taanis saadetakse 14 tapmisvideo jagajat kohtu ette

Mullu detsembris matkasid Jespersen ja Ueland Marokos Atlase mägedes, nad surid, kui neid ründas grupp mehi, kes enda sõnul on seotud äärmusrühmitusega Islamiriik.

Video jagamise eest on esitatud süüdistus 12 inimesele, kes võimude sõnul rikkusid ohvrite ja nende perekondade privaatsust. Süüdimõistmise korral võib neid oodata rahatrahv või kuni kolm aasta pikkune vanglakaristus.

Veel kaht inimest süüdistatakse selles, et nad kiitsid videot jagades selgesõnaliselt terroristliku kuriteo heaks. Süüdimõistmise korral ootab neid rahatrahv või kuni kaks aastat vangistuses.

Süüaluste seas on kaks 13-aastast poissi ja Taani blogija Jaleh Tavakoli. Viimane avaldas ühismeedia postituses kahetsust video jagamise pärast ja kinnitas, et ei tahtnud ohvritele liiga teha. Siiski leidis ta, et video jagamise keelamisega püütakse varjata sündmuse detaile.