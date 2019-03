Eesti on juhtivatel kohtadel töötavate naiste arvu poolest EL-i kolmas

Suurim osakaal ehk 56 protsenti naissoost firmajuhte on Lätis. Järgnevad Bulgaaria ja Eesti 49 ning Poola ja Sloveenia 47 protsendiga. Skaala teises otsas on Luksemburg 15 protsendiga, mida edestab Küpros 23 protsendiga ning Tšehhi, Taani, Itaalia ja Holland 29 protsendiga. Saksamaal on naiste osakaal firmajuhtide seas 30 ning Kreekas ja Austrias 32 protsenti. EL-i keskmisena on umbes kolmandik ehk 36 protsenti juhtivtöötajatest naised ning see osakaal on 2012. aastast püsinud muutumatuna.

Börsil noteeritud firmade juhatuses olevate naiste suhtarvud on aga riikide lõikes sootuks teistsugused. Tabelit juhib Prantsusmaa 44 protsendiga. Järgnevad Itaalia ja Rootsi 36, Soome 35 ja Saksamaa 34 protsendiga. Skaala lõpus on Eesti, kus vaid 8 protsenti börsil noteeritud firmade juhatuste liikmetest on naised. Järgnevad Kreeka 9 ja Malta 10 protsendiga, Küpros, Leedu ja Rumeenia 11, Luksemburg 13, Tšehhi 14, Bulgaaria ja Ungari 15, Horvaatia 17 ning Iirimaa 19 protsendiga. EL-i keskmisena on pisut üle veerandi ehk 27 protsenti juhatuse liikmetest naised. Viimase üheksa aasta jooksul on see suhtarv 9 protsendipunkti võrra tõusnud, mis tähendab, et aastal 2013 oli naiste osakaal vaid 18 protsenti.