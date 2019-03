Põhja-Korea võib kavandada raketikatsetust

Pyongyang on kasutanud Sanumdongi varem mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) ja kosmoserakettide väljatöötamiseks.

Firma DigitalGlobe tehtud satelliidifotodel on näha sõidukeid, veokeid, raudteevaguneid ja kraanasid Sanumdongis 22. veebruaril. NPRil on fotodele eksklusiivne juurdepääs.

«Kui kõik see kokku panna, näeb see tõesti niimoodi välja, et põhjakorealased püüavad raketti kokku panna,» vahendas NPR reedel Middlebury Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi teaduri Jeffrey Lewise sõnu.