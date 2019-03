Vene meedia: Moskva lennujaamas leiti USA ametnikult miinipildujamiin

«Pommirühm kinnitas, et tegemist oli sütikuga mürsuga, kuid sellel puudus lõhkekeha,» ütles allikas, nimetades sellise eseme transportimist provokatsiooniks.

Välisministeeriumi allikas ütles RIA Novostile, et USA näib testivat Vene julgeolekut mitte üksnes välismaal, vaid ka Venemaa territooriumil.

Ühendriikide saatkonna töötaja, kelle pagasist miin leiti, ütles, et ese oli erakogu tarbeks ja New Yorgi lennujaamas lubati tal see lennukisse võtta.