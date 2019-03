Video: Mehhiko stripiklubis toimus ohvriterohke tulistamine

Veel kolm meest ja üks naine said vigastada, ütles prokuratuuri pressiesindaja Juan José Martínez uudisteagentuurile AFP.

Arvatakse, et tulistamine võib olla seotud asjaoluga, et osariigi võimud on alustanud operatsiooni kütusevargusega seotud kuritegelike jõukude vastu.