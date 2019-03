Džihaadipruudi lapse surma järel muutus patuoinaks Briti siseminister

Anglikaani kirik väljendas pahameelt siseministeeriumi otsuse üle jätta 19-aastane Shamima ilma Briti kodakondsusest, sest selle tulemusena muutus naine kodakondsusetuks ja nii naine kui tema Süüria kinnipidamislaagris sündinud laps kaotasid võimaluse Suurbritanniasse naasta.

«See oli armetu otsus siseministri poolt, kelle ilmselge eesmärk on viia ellu oma võimuambitsioone ja kes on kaotanud iseseisva mõtlemisvõime ning kohtleb Suurbritanniat kui banaanivabariiki, mis pole võimeline oma kodanikega tegelema,» ütles kiriku esindaja Lord Macdonald.

Briti siseminister Sajid Javid. FOTO: Kirsty O'Connor / PA Wire/PA Images / Scanpix

Tema sõnul muutub maailm siseministri otsuse järel ohtlikumaks, sest ringi hakkavad liikuma kodakondsuseta inimesed ja surema hakkavad kaitseta jäänud süütud inimesed, nagu Shamima kolmenädalane laps.

«Mitte ükski väärikas suveräänne riik ei peaks sellisel viisil loobuma vastutusest oma kodanike eest ja üritama jätta neid vaesemate riikide hooleks, kus julgeolekuolukord pole hea. Siseministri käitumine on retsept põgenikekaose tekitamiseks ja näide moraalsest argpükslusest,» sõnas Lord Macdonald.

Shamima sattus tähelepanu keskpunkti veebruari keskpaigas, kui ta leiti ühest Süüria aladel asuvast kuride kontrollitud kinnipidamislaagrist. Leidmise hetkel oli ta viimaseid päevi rase ja rääkis meediale elust Islamiriigi aladel.

15-aastasena koos kahe sõbrannaga Süüriasse sõitnud ja äärmusrühmitusega liitunud neiu ei väljendanud kahetust ISISega liitumise pärast. Ta abiellus vaid mõni nädal pärast Süüriasse saabumist Hollandist pärit džihadistiga ja elas enda sõnul normaalset pereelu. Ainsana oli tal kahju oma kahe lapse pärast, kes Süürias surid.

Sel põhjusel lootis ta, et saab pärast kolmanda lapse sündi viimase tervise huvides naasta kodumaale Suurbritanniasse. «Ma ei taha ka seda last kaotada ja see laager pole tõesti koht, kus last kasvatada,» ütles Shamima BBC-le pärast lapse sündi.

Paraku teatas Briti siseministeerium, et naiselt võetakse tema kodakondsus, sest kuna Shamima vanemad on Bangladeshi päritolu, võiks ta võtta hoopis Bangladeshi kodakondsuse.

Shamima Begum (paremal) sõitis koos sõbrannadega Islamiriigi aladele vaid 15-aastaselt. FOTO: Metropolitan Police/Scanpix

Siseministeeriumi otsust peetakse ebaseaduslikuks, sest kodakondsuse võib ära võtta ainult selliselt inimeselt, kelle on kaks kodakondsust. Shamima pole kunagi Bangladeshi kodanik olnud.

Sel nädalal jõudis Shamima taas meediasse, kuna levisid teated tema kolme nädala eest sündinud kolmanda lapse surmast. Teadaolevalt suri poeg Jarrah kopsupõletikku.

Siseministeeriumi otsuse järel väljendasid paljud riigis pahameelt ja tõdesid, et naine tuleks hoolimata tema otsusest ISISega liituda tagasi Suurbritanniasse toimetada, sest riik peab oma kodanike eest vastutama ja vajadusel nende üle kohut pidama.

«Kellegi kodakondsusest ilmajätmine on rahvusvahelise õiguse vastu ja nüüd on süütu laps surnud seetõttu, et Suurbritannia naine jäeti kodakondsusest ilma. See on tundetu ja ebainimlik,» ütles parlamendiliige Diane Abbott.

«Shamima Begum on meie vastutus, ükskõik, mida ta on või ei ole teinud, ükskõik kui vastumeelsed on tema vaated,» sõnas parlamendiliige Anna Soubry, kelle meelest oleks õige Shamimale tema Briti kodakondsus tagasi anda ja ta kodumaale toimetada.

Samas on neid, kes peavad siseministri otsust õigustatuks, sest ISISega liitunud naine võib kujutada endast ühiskonnale ohtu. Osa inimeste meelest aitab Shamima juhtum luua pretsedendi ja näidata teistele võimalikele äärmuslikke vaateid jagavate inimestele, milline on tulemus äärmusrühmitusega liitumise eest.

«Pole küsimustki, et siseministeeriumi ülesanne siin riigis on tagada Suurbritannia elanike turvalisus,» õigustas siseministri otsust Konservatiivse Partei esimees Brandon Lewis.