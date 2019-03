Video: ümber maailma purjetanud eestlane jõudis pärast 252 päeva seilamist finišisse

Südikas eestlane randus nii, et tal polnud enam palukestki süüa, samuti pole ta näinud oma naist ja lapsi rohkem kui kaheksa kuud. Eile ütles Randmaa võistluse korraldajatele naljatledes «Mu paat on müügis. Ükskõik mis mõistliku pakkumisega, aga ilma toiduta.»

Golden Globe Racel tuleb seilata üksi ümber maailma ilma kordagi kaldale astumata. Võistluse teeb keerulisemaks asjaolu, et kõik elektroonilised abivahendid nagu GPS või satelliitraadio on keelatud. Uku Randmaa on esimene eestlane, kes sellise võistluse on läbi teinud.