Saksa välisministeerium väljastas Türki reisijatele hoiatuse

Tegemist on juba teise korraga viimase poole aasta jooksul, kui Saksamaa uuendab oma reisisoovitusi Türki reisijatele. Oktoobris kirjutas välisministeerium, et viimastel aastatel on Türgis vahistatud mitu Saksamaa kodanikku, kes on sotsiaalmeedias Türgi valitsust või president Recep Tayyip Erdoğani kritiseerinud.