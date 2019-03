Massihauad ja kompost – USA on hädas tundmatute surnutega

Ühendriikide morgides on igal hetkel hoiul umbes 40 000 surnukeha, kelle lähedastel pole raha nende matmiseks või pole surnu isikut suudetud tuvastada ega tema lähedasi leida.

Kohtuarstid ja surnutega tegelevad ametnikud kardavad, et olukord muutub üleriigilise opioidiepideemia valguses üha hullemaks ning majanduslikes raskustes osariikidel on keeruline lahkunutele kombekohast matust korraldada. Seetõttu on haldusüksused asunud igaüks oma võimaluste piires probleemi lahendama.