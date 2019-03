Põhjadiviis liidab Eesti ja Läti armeed

Sellega lisandub Eestist Poolani laiuva vastutusalaga NATO Kirdekorpusele, mille all juba on Poola ja Leedu kaitsmise eest vastutav Kirdediviis peakorteriga Elblagis, lõpuks tasapisi ka teine, ennekõike Eesti ja Läti eest vastutav Põhjadiviis.

Nagu kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm rõhutas, on eesmärk jõuda praegusest avatud diviisistaabist reaalse diviisi ehk üksuseni, mille alla kuulub 10 000 – 15 000 kaitseväelast. Küsimusele, millal võiks diviis staabi alla tekkida, vastas ta: «Pigem on vastus nii Eesti, Läti kui Taani jaoks «eile». Me teeme palehigis tööd, et see võimalikult kiiresti paika saada.»