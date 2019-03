Koalitsioonikell hakkab tiksuma alles kuu lõpus

Sel korral on aga juba ette teada, et mõned kaebajad, kelle seas on ka vange, ei kavatse valimiskomisjoni vastusega piirduda, vaid pöörduvad väga tõenäoliselt kohtusse. Selleks on neil aega kolm päeva, misjärel on riigikohtul aega seitse tööpäeva otsust langetada. Arvestades nädalavahetusi ja mõne kaebuse liikumist posti teel, on selge, et ametlik koalitsiooni moodustamise kell läheb käima alles märtsi lõpus või aprilli alguses.