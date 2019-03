Kim Jong-uni venna tapmises kahtlustatav pääses süüdistusest

«Olen õnnelik. Ma ei teadnud, et see juhtub. Ma ei oodanud seda,» ütles süüdistusest vabanenud Aisyah ajakirjanikele kohtuhoonest väljudes.

Naised on tapmist eitanud. Enda sõnul uskusid nad, et osalevad telesaate vingerpussis ja Põhja-Korea agendid eksitasid neid. Süüdistajad aga väitsid, et naised on koolitatud palgamõrvarid, kes teadsid täpselt, mida teevad.