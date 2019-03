Venezuelalanna elektrikatkestusest: varsti hakkame üksteist sööma

Venezuela elanikud on neljandat päeva vältava elektrikatkestuse tõttu silmitsi suurte probleemidega. Nad ei saa osta süüa, sest pangaautomaadid ei tööta, paljud kauplused on suletud ja toiduained on riknenud. Ööpimeduse saabudes rüüstatakse toidupoode ja restorane, vahendas The New York Times.

«Neljapäevast saadik pole minu majas olnud elektrit. Me ei saa osta toitu, sest sularahaautomaadid ei tööta,» ütles 67-aastane Zoraida Córdoba.

Rüüstamise ohvriks langenud toidupood Venezuela pealinnas. FOTO: CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS / Scanpix

Haiglates paluvad patsiendid arste, et neid iga hinna eest elus hoitakse, kuigi elektrikatkestuse tõttu pole võimalik suurele hulgale haigetele tagada vajalikku ravi.

Mitmepäevane elektrikatkestus on viimane Venezuelat tabanud kriisidest. Riiki räsib juba pikemat aega hüperinflatsioon ja ulatuslik majanduskriis on sundinud miljoneid inimesi riigist lahkuma. Juba enne elektrikatkestust levisid teated, et elanikud seisavad silmitsi pideva toidupuudusega.

Ekspertide sõnul võib elektrikatkestus kesta veel mõnda aega, sest riigi suurima hüdroelektrijaama juures pole tegevust märgata. Kõnealune Guri jaam toodab elektrit 80 protsendi riigi piirkondade jaoks.

Venezuela pealinna valgustavad viimastel päevadel üksnes sõidukite tuled. FOTO: MATIAS DELACROIX / AFP / Scanpix

«Sa tunned enda ümber ääretut vaikust. See on nagu varjude linn,» ütles 26-aastane Alejandro Guzmán, kelle kodu on elektrita neljandat päeva. «Olen toimuva üle õnnetu ja vihane, aga nägime seda ette.»

Guzmán rääkis murelikult oma 80-aastasest vanemast. Mehe sõnul on just vanemaealiste jaoks elektrikatkestus väga ohtlik, sest nende tervis on sageli niigi kehv ja toidupuudus ning haiglaravi puudulikkus üksnes süvendavad tervisehädasid.

Eile teatati, et elektrikatkestuse tõttu suri haiglates üle riigi 15 dialüüsipatsienti.

Elektrikatkestuse tõttu ei liigu elumajades liftid ja seetõttu ei saa eelkõige vanemad inimesed kodudest lahkuda.

«Nad on oma kodus lõksus, sest nad ei saa treppides liikuda,» ütles Marlene Márquez, kelle vanemad elavad kortermaja 16. korrusel, kes kurtis ka toiduainete nappuse üle.

«See elektrikatkestus tähendab, et kõik toidud riknevad. Kana ja liha külmikus läheb halvaks, samuti ravimid, mida tuleb hoida jahedas,» väljendas Márquez oma muret. Riknevate toiduainete tarbimine toob omakorda kaasa uusi tervisehädasid.

Mitmed elanikud mõistsid hukka president Nicolás Maduro väited, et elektrikatkestuse taga on Ameerika Ühendriikide sabotaaž.

«Jutt sabotaažist on nali. See on vale,» ütles 36-aastane kolme lapse ema Desireé García. «Elektrit ei ole, sest nad ei tee oma tööd, nad ei halda oma ülesandeid.»

Nii nagu paljud teisedki on García veendunud, et elektrikatkestuse põhjus on valitsuse ebakompetentsus ja korruptsioon.