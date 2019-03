Aserbaidžaan käivitas Armeenia meelepahaks suure sõjaõppuse

Aserbaidžaani ja Armeenia suhteid on aastakümneid mürgitanud konflikt Mägi-Karabahhi pärast, mida Aserbaidžaan peab endale kuuluvaks, kuid mis on Armeenia separatistide kontrolli all. Regiooni pärast peeti 1990. aastate algul maha ka sõda, mis lõppes 1994. aastal hapra vaherahuga.