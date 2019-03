Etioopias alla kukkunud lennukimudelit kasutab ka Nordica partner

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Postimehele, et Nordica ja LOT on kaks täiesti eraldiseisvat lennuettevõtet. «Meie omavaheline kokkupuutepunkt seisneb ühise kommertsplatvormi jagamises ja osalus ühisettevõttes Regional Jet,» ütles Uibo. Kuna Nordica on regionaallende teostav lennufirma, siis nende lennukipark on vastav just sellisele äritegevusele.

«Boeing 737 Max on sobilik aga kaugemate sihtpunktide teenindamiseks ja seetõttu pole selle lennuki kasutuselevõtt Nordica plaanides kunagi olnud,» sõnas Uibo.

«On väga keeruline anda täna hinnanguid õnnetusse sattunud mudeli lennuohutusele, sest uurimised pole veel lõpuni viidud,» ütles Uibo ja lisas, et on oluline teha kõik mis võimalik, et sarnaseid õnnetusi ei lisanduks. «Siin on oma sõna öelda lennuohutuse järelvalveorganisatsioonidel ja ka tootjal endal,» lausus Uibo.

LOT vastas Postimehe päringule, et nad jälgivad kõiki lennukeid. «Meie hooldusteenus jälgib regulaarselt lennukite tõhusust, usaldusväärsust ja lennukõlblikkust,» ütles LOTi pressiesindaja. Tema sõnul LOT jätkab Boeing 737 Max 8 masinatega lendamist. «Me jälgime tähelepanelikult olukorda ning kogume ja analüüsime andmeid.» LOTi lennukiparki kuulub viis seda tüüpi lennukit.

Lennuameti sõnul ei ole lennuk (B737 max 8) eriline, vaid pigem uus. Lennukid Boeing 737 Max 8 on kasutuses alates 2017. aastast ning baseerub turvalisel B737 baasmudelil, millele on tehtud uuendusi ja täiendusi. Eesti lennuettevõtted antud õhusõidukit ei kasuta. Erinevate järelduste ja otsuste tegemine enne uurimistulemuste selgumist on ameti sõnul ennatlik tegevus.

Ameerika Ühendriikide ettevõte Boeing teatas eile, et nad on lennuõnnetusest teadlikud ja pakuvad igakülgset abi uurimisel. Lennuk oli uus ja Etioopiasse jõudis ta 15.novembril eelmine aasta.

Boeing 737 Max 8 on 2017. aasta maikuust tehasest väljunud 350 lennukit ja selle aasta jaanuari seisuga oli tellitud 4660 lennukit.