Irkutski oblast tahab takistada Baikali äärde Hiina tehase rajamist

Когда я смотрю на все это у меня возникает такая картина: как будто меня связали по рукам и ногам и заставили смотреть ,как издеваются и мучают моих родителей... Я громко кричу, но кажется , будто я просто открываю рот! Я хочу закрыть глаза, убиться, умереть, но я не могу бросить своих родителей на растерзание! И поэтому я продолжаю бороться! #спаси_байкал Готовимся к действиям! А пока, предлагаю каждый день проводить такой флешмоб : к любому нашему посту добавляем в сообщениях одну звезду! Сегодня пусть это будет @fadeevmaxim и @leonardodicaprio Дорогие, люди-звезды, простите нас, что будем заваливать вас метками, но только на вас у нас осталась надежда! Благодарим за фото: @vadim_danilov779 #байкал_будет_жить #save_baikal #baikal_save #москва #санктпетербург #новосибирск #иркутск #казань #волгоград #самара #владивосток #астана @baikal_save When I look at all of this, it feels to me as someone tied my hands and feet and now I’m forced to watch my parents being bullied and tortured ... I’m screaming hard but there’s no sound and I want to shut it off or rather to be killed but I can’t just leave my parents to the mercy! So I continue to fight! #save_baykal We’re preparing for the action! In the meantime, I suggest every day to conduct such a flash mob: to tag a famous person to any of our posts! Today, we tag @fadeevmaxim and @leonardodicaprio Dear celebrities, forgive us please for the annoying tags but you’re our only hope #Baikal_Will_Live #save_baikal #baikal_save @baikal_save

