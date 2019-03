Kohus: riik peab Rail Balticu materjalid kohtumenetluses avaldama

"Dokumentide kaebajatele saatmise asemel hakkas rahandusministeerium otsima põhjuseid nõude täitmata jätmiseks. Lõpuks täitsid ministeeriumid kohtu nõude, kuid taotlesid, et esitatud dokumente ei edastata kaebajatele ning et kaebajad eemaldatakse kohtuistungilt. Ringkonnakohus riigihalduse ministri ja ministeeriumide põhjendustega ei nõustunud," ütles ARB juhatuse liige Priit Humal.

„Kohus nõudis need materjalid välja juba 28. jaanuaril, kuid avaldamise asemel asusid ministeeriumid vigurdama. Dokumentide esitamisega veiderdamine põhjustas istungi edasi lükkumise. Miks neil on vaja dokumente salastada ning protsessi venitada? See pole esimene kord. Ka eelmisel aastal oli meil riigiga vaidlus dokumentide salastamise kohta, mille käigus riik lõpuks dokumendid esitas. Lõpetavas määruses leidis kohtunik, et riigipoolne käitumine oli sobimatu. Paraku pole midagi muutunud," märkis ta.