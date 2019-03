Rein Oidekivi: Venemaa plaanides võib olla tahe tõrjuda Ukraina Mustalt merelt

Võimalus, et Venemaa teeb veel mingi sammu, kasvõi Mariupoli suunas, on olemas?

Probleem jäi ju lahendamata. Tavaliselt räägitakse Krimmist kui turistide meelispaigast lõunarannikust, aga Krimm on märksa suurem – on ka stepialad, kus on põllumajanduslik tootmine. Need alad kaotasid möödunud suvel põua tõttu peaaegu kogu saagi, kuna Dnepri vesi, mis pidi jõudma ka Krimmi, sinna lihtsalt ei jõudnud või jõudis seda väga vähe. Hersonesi oblastit kontrollib Ukraina ja neil on endal ka vett vaja. Magevesi on Krimmis pikka aega olnud suur probleem, isegi turismipiirkonnas on paiku, kus vett antakse loetud tundide jooksul.

Gruusia ja Ukraina on mõlemad Venemaaga sõdinud ja territooriume kaotanud, kuid Gruusia on rohkem edasi jõudnud. Näiteks korruptsioon – Ukrainas ei ole see mitte ainult tajutav, vaid ka nähtav. Miks nad selle tõrjumisega hakkama ei saa? Või nad ei tahagi?

Ukraina võttis oma mudeli puhul 1990-ndatel väga palju eeskuju Venemaast. Kui Venemaal on oligarhid Kremli kontrolli all, siis Ukrainas see niimoodi ei ole. Seal on neli peamist oligarhi, kellel on oma telekanalid ja oma saadikud parlamendis ja see ei ole mitte nähtus vaid süsteem.

Ukraina on üsna vaene ja riik on võimetu pakkuma inimestele piisavalt sotsiaalseid teenuseid. Riigi sõnum on justkui selline, et püüdke nüüd omadega kuidagi ise hakkama saada.

Krimm ja sõda Ida-Ukrainas on kaasa toonud Venemaa vastased sanktsioonid, aga julgen öelda, et nende mõju siia Läände väga välja ei paista. Ja nii võib järeldada, et need sanktsioonid pole piisavalt karmid?

Sanktsioonide mõju on kindlasti olemas ja me saame seda hinnata jälgides Venemaa enda arenguid ja inimeste meeleolu muutumist. Viimase aja arvamusküsitlused näitavad Putini toetuse kukkumist. See «Krimm on meie» ei ole tegelikult jätkusuutlik, see on nagu külmal ajal korraks soojast toast läbikäimine. Teiselt poolt oleme meie liga kärsitud ja ka Lääs ei ole sanktsioonide suhtes olnud järjepidev. Sanktsioonid puudutavad suures osas Putinit ja tema lähikonda, jättes samas puutumata näiteks panganduse. Me teame, et Venemaa juhtiv Sberpank (Venemaa Hoiupank – toim) on Ida-Ukrainas sõjaliselt raha vahendanud kuid samas hoidunud Krimmis toimetamast.