Norra saatis välja ühiskonnale ohtliku eestlasest autojuhi

Samuti eiras juht puhkeaja reegleid ja korras polnud töö- ja elamisloa dokumendid. Ta eiras kõiki politsei varasemaid ettekirjutusi, millega paluti sõiduki puudused kõrvaldada. Lisaks on ta jätnud maksmata trahve 40 000 Norra krooni ehk ligikaudu 4000 euro ulatuses.

Politsei sõnul on väljasaatmise eesmärk tagada turvalisus Norra teedel, sest eestlasest autojuhi puhul on suur oht, et ta ei paranda oma käitumist ja sõitmine tehniliselt halvas seisukorras autoga kujutab suur ohtu kogu ühiskonnale.