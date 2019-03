Keskerakond tahab linnale 6000 euro tagasimakse kohustuse tühistamist

Halduskohus leidis oma otsuses, et ERJK ettekirjutus on õiguspärane ja tühistamiseks alus puudub. Kohtu hinnangul ei ole ettekirjutusega Keskerakonnale pandud kohustuse suurus ebaproportsionaalne võrreldes saavutatud eesmärgiga, sest Keskerakonda ei ole ettekirjutusega karistatud, vaid kohustatud teda kõrvaldama õigusvastaselt saadud eelis.

Kohus tõdes, et vaieldamatult seadsid linna kulul avaldatud artiklid Keskerakonna teiste erakondadega võrreldes soodsamasse olukorda, sest Keskerakond pidi enne valimisi enda reklaamimiseks vähem kulutusi tegema.

«Hüve on antud kaebaja (Keskerakond-toim.) tegevuse toetamiseks Tallinna linna eelarvelistest vahenditest, järelikult on tegemist juriidilise isiku annetusega, mis on keelatud,» leidis kohus.