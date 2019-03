Kõigis Eesti-lähedastes FSB signaalluurejaamades töötavad eesti keelt oskavad inimesed

Vene luure saab suure osa infost avalikest allikatest

FSB 16. keskuse tegevussuundi ja huvisid sobib iseloomustama järgnev näide. Iga aasta jaanuaris sõlmitakse Venemaa pealinnas üks tähelepanuväärne riigihanke leping. Selle osalisteks on ühelt poolt «sõjaväeosa 71330» ja teiselt poolt mõni ajakirjandusväljaannete tellimise ja kättetoimetamise teenuseid pakkuv Venemaa firma. Lepinguga kohustub teenuse pakkuja toimetama «sõjaväeosa 71330» poolt antud aadressidele Moskvas USA firma Leadership Directories, Inc . välja antud teatmike Federal Yellow Book ja Congressional Yellow Book kõik selle aasta väljaanded. Need USA föderaalvalitsusasutuste ja USA kongressi neli korda aastas uuendatavad, avalikult kättesaadavad teatmikud sisaldavad asutuste töötajate nimekirjasid ja nende kontaktandmeid – e-posti aadresse ja telefoninumbreid.