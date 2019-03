Soome vanurid toovad Venemaalt suveniirina suguhaigusi

Viimastel aastatel on Lõuna-Karjala võimud avastanud, et mitu piirkonnas HIVi nakatunud inimest said haiguse pärast Venemaale reisimist. Eelmisel aastal tuvastati seitse naaberriigis HIVga nakatunud inimest, vahendab Yle.

Ametnike sõnul on kasvanud HIViga nakatunud soomlaste arv hoolimata sellest, et tehtud on mitmeid informatsioonikampaaniaid, millega on elanikke ohtudest teavitatud ja soovitatud alati kondoomi kasutada.