Kohus mõistis tapmiskatse teinud saarlase seitsmeks aastaks vangi

Kohtunik Kristel Pedassaar ütles eile Kuressaare kohtumajas otsust ette lugedes, et süüdistus on tõendatud ja kvalifitseeritav tapmiskatsena ning kaitsja seisukoht, milles ta taotles ümberkvalifitseerimist, ei ole arvestatav.

«Kõige hullem on kohtuotsust oodates, et ma ei mäleta sellest päevast mitte midagi. Täiesti tühi auk on mälus,» ütles Marko Kaljuste Saarte Häälele.