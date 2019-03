Kriitikute sõnul on 7. märtsil vastu võetud seadusetekst, mis ootab veel president Vladimir Putini allkirja, osa Kremli laiemast plaanist sõnavabadust internetis piirata. Samal ajal leitakse aina enam tõendeid selle kohta, et suur hulk lääne internetiavarustes levivast eksitavast infost on pärit just Venemaalt, vahendab Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL).