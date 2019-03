USA esindajatekoda võttis vastu neli Venemaaga seotud seadust

Kõik neli seadust võeti demokraatide kontrolli all olevas esindajatekojas vastu vabariiklaste suure toetusega.

Venemaa agressioonile vastuastumine on kiiresti muutunud uue esindajatekoja tähtsaks välispoliitiliseks prioriteediks. Kriitikute sõnul ei tegutse president Donald Trumpi administratsioon piisavalt, seismaks vastu Venemaa agressioonile ning sestap on kongress kohustatud asjasse sekkuma.

Kuigi viis meest on Nemtsovi tapmises süüdi mõistetud ja vangi pandud, ütlevad tema toetajad, et tõelisi süüdlasi ei ole veel vastutusele võetud.

Trumpi administratsiooni on ka korduvalt kritseeritud soovimatuse pärast taunida inimõiguste olukorda Venemaal ning tegevust Süürias, Ukrainas ja mujal.

"Kaitsmaks meie riiklikku julgeolekut ja meie demokraatiat, on tähtis, et me uurime ja paljastame Vene presidendi finantsvõrgustikud ja lõikame läbi meie riigi vastu suunatud kuritegelike rünnakute eabseadusliku rahastamise," ütles Florida demokraat Val Demings.