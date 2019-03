Rüütel: EKRE ja Isamaa valitsus aitaks kaitsta Eesti rahvuslikke huve

Rüütel ütles rahvusringhäälingule, et Isamaa ja EKRE moodustavad koos tugeva isamaalise mõtete maailma ning see on on Eesti poliitikas omaette saavutus ning kuigi Keskerakonna seisukohad on Isamaast ja EKRE-st erinevad, siis on Keskerakonna esimees Jüri Ratas usutavasti valmis kompromissideks.