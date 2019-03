Luksusautod, relvamüük ja küberrünnakud: kuidas Põhja-Korea sanktsioone rikub

Ekspertide sõnul on ühe riigi allikad vihjanud, et Põhja-Korea sõjalise koostöö jaoks on üks tulusamaid turgusid Iraan. Muuhulgas kasutatakse väidetavalt Iraanis viibivaid põhjakorealasi ka keelatud varade smugeldamiseks. Iraani võimud vastasid väidetele, et kõik riigis viibivad põhjakorealased on diplomaadid.