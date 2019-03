Ajupesu mõjub? Hiina võib hakata uiguuride kinnipidamiskeskusi sulgema

Hiina rahvuskogu sõnul võidakse nn tööõppekeskused kaotada, kui nad on oma eesmärgi täitnud.

Xinjiangi ja Tiibeti uurija Adrian Zenzi sõnul võib avaldus tähendada, et Hiina usub ümberõppekeskuste senise tegevuse edukusse. Samas märkis Zenz, et ei usu laagrite täielikku kaotamist.

«Ma usun, et need on osa pikemaajalisest plaanist sotsiaalse kontrolli jaoks ja seda mitte ainult Xinjiangis,» märkis ta.