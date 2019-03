Trump plaanis Ivanka ja Jaredi vallandada

President Trump tahtis vallandada Ivanka ja Kushneri ja saata nad tagasi New Yorki, kuna nende palkamise tõttu hakkas Trump saama negatiivset meediakajastust, kirjutab ajakirjanik Vicky Ward oma uues raamatus.

Järgmisel nädalal ilmuv teos pealkirjaga «Kushner Inc.» väidab, et Trump palus oma toonaselt kabinetiülemalt John Kellylt paar Washingtonist eemaldada, sest nad ei osanud poliitikas tegutseda. Kuid teose autori sõnul käis Trumpi soov Ivanka ja Kushner koju saata lainetena.

«Saada mu lapsed minema. Saada nad tagasi New Yorki,» teatas Trump väidetavalt ühel juhul Kellyle. Kabinetiülem vastas presidendile, et paarist on raske vabaneda, sest nad olid kampaania algusest Trumpi meeskonna ühed mõjuvõimsaimad liikmed.