Etioopia lennuki mustad kastid saadetakse välismaale

Põhjus selleks on lihtne: Etioopial pole suutlikkust sealt saadud andmeid analüüsida. «Siin pole võimekust, seega mustad kastid saadetakse analüüsiks mujale. Uurimismeeskond otsustab selle, kuhu need saadetakse,» ütles lennufirma kõneisik Reutersile. Ethiopian Airlinesi juhatuse esimehe sõnul võidakse mustad kastid saata Euroopasse.

Uurimisse kaasatud USA ametnikud ütlesid, et mustad kastid said viga, kuid samas oldi kindlad, et 24 tunni jooksul pärast andmete allalaadimist on võimalik mingeid andmeid kasutada.

Ethiopian Airlinesi lend ET302 kukkus alla pühapäeva hommikul Etioopia pealinna Addis Abeba lähistel vaid kuus minutit pärast õhkutõusu. Traagiline lennuõnnetus nõudis 157 inimese elu.

Tegu oli viie kuu jooksul juba teise ohvriterohke lennuõnnetusega, mis on juhtunud lennukitootja Boeingu uute 737 MAX 8 lennukitega.

Eelmise aasta 29. oktoobril kukkus lennufirmale Lion Air kuulunud sama tüüpi lennuk alla pärast õhkutõusu Indoneesia Jakarta lennujaamast. Hukkus 189 inimest.

Kaks ohvriterohket lennuõnnetust on Boeingu kõva surve alla pannud ning Etioopia õnnetusele järgnevatel päevadel on mitmed riigid 737 MAX lennukid lennuliiklusest kõrvaldada otsustanud. Nii on lennukeelu saanud umbes kaks kolmandikku 371st seda tüüpi lennukist.

Kuna hetkel pole Indoneesia ja Etioopia õnnetuste vahel kindlat seost avastatud, otsustas USA, et lubab 737 MAX lennukitega reisijaid endiselt teenindada.

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) sulges eile Euroopa õhuruumi Boeing 737 MAX 8 ja 9 lennukitele ning see toob tõenäoliselt kaasa mitmeid konflikte lennufirmade ja Boeingu vahel.

Norwegiani Boeing 737 MAX 8. FOTO: Markus Mainka / imago/Aviation-Stock / Scanpix

Näiteks Norra odavlennufirma Norwegian Air Shuttle, mis maandas Etioopa lennukatastroofi uurimise ajaks oma 18 Boeing 737 MAX 8 lennukit, nõuab USA lennukitootjalt rahalist hüvitist.