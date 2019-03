California osariik peatab surmanuhtlused

Hetkel ootab Californias surmanuhtluse täideviimist 737 surmamõistetut, mis on USA osariikide hulgas suurim arv. Samas pole seal alates 2006. aastast hukatud ühtegi inimest, sest käimas on mitmed erinevad kohtuvaidlused hukkamismeetodite üle.

Alates 1978. aastast on Californias surma mõistetud üle 900 inimese, kellest kõigest 13 on hukatud. 79 neist on surnud loomulikku surma ning 26 on sooritanud enesetapu.