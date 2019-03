Nädalaid kadunud: saksa mees võis tappa oma naiseõe

Võimudele on tüdruku kadumisega seoses edastatud ligi tuhat vihjet, mille põhjal on politseinike otsingud keskendunud väikestele linnakestele umbes 40 kilomeetri kaugusel Berliinist, sest väidetavalt nähti Rebecca õemehe roosat Renault Twingot just nendesse linnadesse viival teel.