Foto: politsei otsib Kiviõlis kadunuks jäänud Romani

Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud. Praeguseks on politsei suhelnud mehe tuttavatega ning kontrollinud erinevaid aadresse ja raviasutusi.

Mees on keskmise kehaehitusega ja 180 cm pikk. Tal on pruunid juuksed, mis on kinnitatud kummiga sabas. Ta seljas võib olla tumehall jope kapuutsi ja helesiniste või hallide triipudega, jalas võivad olla mustad teksad, helepruunid paeltega poolsaapad ja peas kootud musta või halli värvi müts.