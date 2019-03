Seederi sõnul oli regionaalpoliitika vallas ühisosa leidmine kerge, Helme arvates saavad tervishoiu arutelud olema keerulisemad

«Mul on hea meel, et me leidsime mõlemas peatükis ühisosa. Kindlasti me jätkame seda suunda, mis on olnud, et tugevdada kohalikke omavalitsusi,» ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas kohtumise järel.

Ratas avaldas heameelt, et kolme erakonna esindajad leppisid kokku, et töökohtade linnadest väljaviimise programmiga tuleb jätkata, seda nii riigiasutuste kui ka riigi osalusega ettevõtete puhul.

«Me leppisime kokku selles, et kindlasti on tähtsad erinevad regionaalsed programmid, olgu nendeks siis Kagu-Eesti või Ida-Virumaa, aga kindlasti ka suursaarte toetamine,» sõnas Keskerakonna esimees.

Tema sõnul oli täna kõne all ka see, et pakkuda paremaid ühendusi selles osas, et nad saaksid teha kaugtööd. Samuti olid arutamisel ettevõtluse ja internetiühenduste arendamisega seotud küsimused.

EKRE juht Mart Helme lisas, et täna otsiti ka võimalusi, kuidas arendada Eesti toitu, alates mesindusest ja lõpetades aiandusega. «Regionaalpoliitika plaanis oli meil päevakorras see, kuidas elu maale tagasi tuua, kuidas avalikud teenused oleksid kättesaadavad, kuidas neid finantseerida, missugune on kohalike omavalitsuste roll, kuidas kohalike omavalitsuste ja riigi finantskoormusi jaotada,» ütles Helme.

«Väga sisukas, kohati väga äge, aga konstruktiivne mõttevahetus,» iseloomustas Helme tänast kohtumist.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder märkis, et tänaste teemade arutelul ühisosa leidmine oli suhteliselt kerge. «Mingisuguseid antagonistlikke vastuolusid põllumajandus, maaelu ja regionaalpoliitika meil ei tekitanud,» ütles Seeder.

Ratas rõhutas, et viimased kaks koalitsioonikõneluste päeva on andnud kindlust, et kolme erakonna poolt on tahe teha väga tõsine ja hea koalitsioonileping, mis viib Eesti elu edasi.

Helme lisas omalt poolt, et kahe päeva koostöökogemus on olnud väga positiivne ja julgustav. «Ja ma ütleks, et selle peegeldus niisuguste raevukate rünnakute näol konkurentide poolt peegeldab samuti meeleheidet, et pagana pihta, kipub ära tulema,» arvas EKRE juht.

Homme arutatakse kultuuri, sporti, noorsoostööd, samuti sotsiaalvaldkonda ja tervishoidu.

«Ma arvan, et tervishoiu valdkonna arutelud tulevad juba tunduvalt keerulisemad,» arvas Helme, viidates konkreetselt nimetatud valdkonna rahastamise, ravijärjekordade ja väiksemate haiglate küsimustele.